Онищенко оценил вероятность новой пандемии

Лихорадка Эбола не станет причиной новой пандемии, поскольку вирус не передается воздушно-капельным путем. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко, его слова приводит РИА Новости.
«Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Это должна быть инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, легко передается. Любая инфекция имеет свою цикличность, ранее вспышка была около 10 лет назад. И сейчас ситуация повторяется»,
- сказал специалист.
Отмечается, что вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Ранее сообщалось о том, что подразделение для отражения атак БПЛА создают в Карелии.