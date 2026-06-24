Онищенко оценил вероятность новой пандемии

Вспышка лихорадки Эбола не перерастет в новую пандемию, уверен Геннадий Онищенко

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Лихорадка Эбола не станет причиной новой пандемии, поскольку вирус не передается воздушно-капельным путем. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко, его слова приводит РИА Новости.

«Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Это должна быть инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, легко передается. Любая инфекция имеет свою цикличность, ранее вспышка была около 10 лет назад. И сейчас ситуация повторяется»,

- сказал специалист.

Отмечается, что вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.

Ранее сообщалось о том, что подразделение для отражения атак БПЛА создают в Карелии.