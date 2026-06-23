Россиян предупредили о неожиданной опасности черешни

Гастроэнтеролог Андрей Харитонов рассказал о неожиданной опасности черешни для здоровья. Слова специалиста приводит «Лента.ру».
Как отметил медик, в черешне содержатся сорбитол и фруктоза. При чрезмерном употреблении эти компоненты могут вызвать боль в животе и диарею. При этом серьезной опасности этот побочный эффект не представляет.
Харитонов также предупредил, что у людей с синдромом раздраженного кишечника риск появления подобных проблем увеличивается при употреблении даже небольшого количества черешни.
Ранее сообщалось о том, что подросток сорвался со скалы в российском регионе.