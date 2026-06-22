Более 500 детей пострадали от укусов клещей в Карелии

Эксперты подтвердили 16 случаев клещевого энцефалита и боррелиоза

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Более 500 детей пострадали от клещей в Карелии с марта. В Петрозаводске жертвами опасных паразитов стали 74 несовершеннолетних. По последним данным Роспотребнадзора, всего жертвами клещей в Карелии стали 2429 человек, из них детей – 530.

Не все клещи оказались здоровыми, в ряде случаев паразиты являлись переносчиками тяжелых заболеваний: клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза. В республике подтверждено 16 случаев опасных инфекций.

«С начала эпидсезона зарегистрировано 7 случаев клещевого боррелиоза (из них 1 случай у ребенка до 17 лет), 9 случаев клещевого вирусного энцефалита (из них 2 случая у детей до 17 лет)»,

- сообщили в Роспотребнадзоре.

Клещи атакуют в 18 округах и районах. Специфическую профилактику против клещевого энцефалита прошли 30148 человек.