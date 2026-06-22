Новое правило прохождения МРТ начнет действовать с осени

Для прохождения МРТ россиянам не потребуется направление врача

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Направление врача не потребуется для процедуры МРТ. Минздрав РФ разрешил с 1 сентября проходить магнитно-резонансную томографию без назначения акушера, фельдшера и врача.

Процедуру чаще всего назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

Изменения касаются правил проведения рентгенологических исследований. В их перечень входят флюорография, маммография, КТ, МРТ, остеоденситометрия и вмешательства под контролем рентгеноскопии, КТ или МРТ.

Остальные рентгенологические исследования будут проводить по направлению, записи в листе назначений или рекомендациям из выписки пациента.