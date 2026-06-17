Названа самая полезная для сердца рыба

Кардиолог Нина Рэдфорд назвала самую полезную для сердца рыбу. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как отметила врач, лосось содержит много полезных ненасыщенных жирных кислот, которые борются с воспалением, снижают риск тромбоза и улучшают функцию кровеносных сосудов. По сравнению с говядиной и свининой лосось содержит меньше вредных насыщенных жиров, которые вредят здоровью.
Медик посоветовала съедать не менее 200 граммов рыбы в неделю. Лосось в рационе поможет снизить риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и других заболеваний. При этом Рэдфорд призвала выбирать любой способ приготовления, кроме жарки.
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