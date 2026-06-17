Названа самая полезная для сердца рыба

Врач призвала есть лосось для здоровья сердечно-сосудистой системы

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Кардиолог Нина Рэдфорд назвала самую полезную для сердца рыбу. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила врач, лосось содержит много полезных ненасыщенных жирных кислот, которые борются с воспалением, снижают риск тромбоза и улучшают функцию кровеносных сосудов. По сравнению с говядиной и свининой лосось содержит меньше вредных насыщенных жиров, которые вредят здоровью.

Медик посоветовала съедать не менее 200 граммов рыбы в неделю. Лосось в рационе поможет снизить риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и других заболеваний. При этом Рэдфорд призвала выбирать любой способ приготовления, кроме жарки.

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