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20 июня 2026
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Здоровый интерес

Россиянам назвали опасные сочетания продуктов и лекарств

Некоторые продукты мешают работе медицинских препаратов из-за риска токсичности и кровотечений
лекарства
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Некоторые обычные продукты мешают работать лекарствам и бьют по организму человека. Об опасных сочетаниях продуктов, лекарств и БАДов в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала врач.

Тем, у кого повышен холестерин, не стоит налегать на грейпфрут и соки из него. Такое сочетание увеличивает токсическое воздействие на печень, особенно при постоянном употреблении. 

Фармаколог не рекомендует употреблять клюкву тем, кто принимает антикоагулянты. Препараты разжижают кровь и предотвращают образование тромбов, клюква усиливает этот эффект, повышая риск кровотечений.

Осторожно следует относиться к зверобою в БАДах. Растительное средство  снижает эффективность многих лекарств, в том числе гормональных контрацептивов, противовирусных препаратов, химиопрепаратов, лекарств, применяемых после трансплантации органов, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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