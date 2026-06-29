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30 июня 2026
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Спорт

Скейт-площадка на набережной Варкауса стоит 50 млн рублей

Для ее строительства привлекли внебюджетные средства
Антон Чивин и Ольга Никитина
Фото: Петрозаводск говорит

Новая скейт-площадка уже смонтирована. Она предназначена для скейтеров, самокатчиков и велосипедистов, которые увлекаются экстремальными трюками и прыжками. Создана она по инициативе главы Карелии.

Как рассказал первый заместить министра образования и спорта Карелии Антон Чивин, для строительства площадки привлекли внебюджетные средства, Стоит она 50 млн рублей. И этим летом ее точно откроют. 

 



Скейт-площадку построили за рекордно быстрые сроки. При этом депутат Петросовета Ольга Никитина отметила, что с подрядчиком очень повезло. Это компания, которая создает подобные парки по всей стране. И самое главное - строят их сами скейтеры, которые понимают, что нужно и как. 

Помимо самого скейт-парка на набережной появится и зона отдыха для родителей, которые смогут наблюдать за своими детьми на площадке. 

Также нам стало известно, что еще одна современная скейт-площадка для  подростков откроется в Добрынинском сквере на Кукковке. 

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