Скейт-площадка на набережной Варкауса стоит 50 млн рублей

Для ее строительства привлекли внебюджетные средства

Фото: Петрозаводск говорит

Новая скейт-площадка уже смонтирована. Она предназначена для скейтеров, самокатчиков и велосипедистов, которые увлекаются экстремальными трюками и прыжками. Создана она по инициативе главы Карелии.



Как рассказал первый заместить министра образования и спорта Карелии Антон Чивин, для строительства площадки привлекли внебюджетные средства, Стоит она 50 млн рублей. И этим летом ее точно откроют.

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Скейт-площадку построили за рекордно быстрые сроки. При этом депутат Петросовета Ольга Никитина отметила, что с подрядчиком очень повезло. Это компания, которая создает подобные парки по всей стране. И самое главное - строят их сами скейтеры, которые понимают, что нужно и как.



Помимо самого скейт-парка на набережной появится и зона отдыха для родителей, которые смогут наблюдать за своими детьми на площадке.

Также нам стало известно, что еще одна современная скейт-площадка для подростков откроется в Добрынинском сквере на Кукковке.