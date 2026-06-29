В Карелии отметят заслуги добровольцев и ветеранов-пограничников

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Карелии и Пограничным управлением, направленное на поддержку добровольных народных дружин, было инициировано Главой Карелии Артуром Парфенчиковым

Фото: Пресс-служба Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

Защита госграницы - дело общее, и важную роль в нём играют не только профессиональные пограничники, но и добровольцы, а также ветераны службы. На этой неделе Госкомитет Карелии по безопасности поощрит представителей добровольных народных дружин северных районов республики - за активное участие в защите госграницы. Напомним, по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова было заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Карелии и Пограничным управлением по оказанию содействия добровольными народными дружинами.

Председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков отметил особый вклад ветеранов погранслужбы.

Они не только много лет стояли на защите рубежей республики, но и сегодня продолжают укреплять безопасность и воспитывать новое поколение защитников. Среди них выделяются Владимир Магдич, Олег Митягин, Анатолий Рождествин, Александр Гусев и Виктор Филин,

– подчеркнул Поляков.

Владимир Магдич, опытный ветеран погранслужбы, активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Он основал класс пограничной направленности, где передает свои знания и навыки молодому поколению. Его занятия по стрелковой подготовке и экскурсии по пограничному музею помогают подросткам лучше понять суть службы и почувствовать ее значимость.

Олег Митягин через личные истории и рассказы об опыте службы помогает молодым людям увидеть в погранслужбе призвание, а не просто профессию. Его команда также активно участвует в обеспечении общественного порядка на массовых мероприятиях, что способствует укреплению безопасности в регионе.

Анатолий Рождествин создает системную работу с молодежью, организуя встречи с молодыми пограничниками и участвуя в создании "Клубов юных друзей пограничников". Эти клубы, действующие почти во всех районах Карелии, становятся важными центрами притяжения для подростков, помогая им формировать чувство ответственности и сопричастность к защите Родины.

Председатель Госкомитета Карелии по безопасности выразил благодарность всем ветеранам за их неоценимый вклад.

Патриотическое воспитание ветеранов пробуждает у молодого поколения интерес к погранслужбе и раскрывает ее значимость. На фото - те, кто берег границу и растит новых защитников,

- подчеркнул Олег Поляков.