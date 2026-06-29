В течение трех лет наставники будут приглядывать за выпускниками медколледжа

изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

В Карелии врачам и медсестрам доплатят за наставничество за вчерашними студентами медицинского колледжа. Размер стимулирующей выплаты составит 15% к зарплате, сообщили сегодня официально в регионе. В республике также открыли горячую линию по вопросам наставничества в сфере здравоохранения.

За каждым наставником из числа врачей и среднего медперсонала закрепят по три молодых сотрудника. Приглядывать за молодыми кадрами наставники будут не более трех лет.

Из Петрозаводского базового медколледжа в этом году выпустилось 737 человек – им вручили дипломы. В 2020 году дипломы получили 402 человека.

В настоящее время в медколледже получают образование 1588 человек, в планах на этот год принять 815 человек.

Наставники помогут молодым специалистам адаптироваться в профессиональной среде.