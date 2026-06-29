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30 июня 2026
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Происшествия

У катавшегося по тротуару подростка отобрали питбайк

Полицейские остановили 16-летнего юношу, который ездил без мотошлема и прав
подросток нарушитель
фото стопкадр с камеры наблюдения

Подросток на питбайке разъезжал по тротуару в центре Петрозаводска. Поездку школьника пресекли сотрудники Госавтоинспекции.

Днем 29 июня на Анохина 16-летний юноша катался без шлема на мототехнике, управлял без государственных регистрационных знаков, вдобавок не имел водительских прав. Нарушителя отстранили от руля, а питбайк отправили на спецстоянику, на подростка составили административные материалы.

С родителями юного нарушителя также проведут беседу. В Госавтоинспекции Петрозаводска обратились к родителям не подпускать детей к мототехнике без прав.

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