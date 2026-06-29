Перейти к основному содержанию
30 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Строительная фирма в Петрозаводске не выплатила работникам 16 млн

Уголовное дело завели из-за невыплаты более двух месяцев зарплаты более 100 работникам компании
рубли
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Уголовное дело о невыплаченной зарплате 102 работникам фирмы возбуждено в Петрозаводске.

Строительная фирма, у которой, как считают следователи, были необходимые финансы, не выплачивала сотрудникам зарплату с октября 2025 года. В общей сложности организация задолжала более 16 миллионов рублей, сообщили в карельском Следкоме.

По делу проводятся следственные действия, обстоятельства преступления устанавливают, собирают доказательства.

По делу также принимают меры в рамках компетенции СК по восстановлению нарушенных трудовых прав работников и выплате задолженности по зарплате.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Пожилой водитель умер на АЗС в Петрозаводске

Метки