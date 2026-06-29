Новый насос и генератор не решили проблему с водоснабжением Куркиеки

С 24 мая в ряде домов в поселке нет водопроводной воды

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Новый насос и генератор не решили проблему с водоснабжением поселка в Лахденпохском округе, где с 24 мая в ряде домов исчезла водопроводная вода.

30 июня чиновники рассказали, что в Куркиеки на прошлой неделе водолазы установили в озеро погружной насос, на берег привезли оборудование и генератор.

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В процессе выяснилось, что генератор не может выдать нужную мощность для стабильной работы насоса и частотного преобразователя. Специалисты ломают голову, как решить вопрос. В поселок должны еще завести трубы для временного водопровода.