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30 июня 2026
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Общество

Суд выселил корги из квартиры рядом с Карелией

Раздел имущества супругов обернулся местью женщины бывшему мужу
дверь в квартиру
Фото: Петрозаводск говорит

Породистого питомца выселили из квартиры его хозяина в Северной столице. Корги выселили по решению суда, сообщает издание «78 | Новости Петербурга» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Суд встал на сторону петербурженки, которая не живёт в квартире, но заявила, что у неё аллергия на шерсть собаки. Сам хозяин назвал это местью из-за раздела имущества - бывшие супруги через суд делят квартиру. А «достаётся» в итоге коротколапому другу. 

Тем не менее суд удовлетворил иск женщины. Пристав вызвал мужчину и объяснил: если он не отдаст собаку, её изымут принудительно. Чтобы избежать этого, хозяин заплатил исполнительский сбор 10 тысяч рублей и временно передал корги на передержку знакомым. Производство закрыли.

Теперь мужчина собирается обжаловать решение суда и вернуть питомца, как только уладит жилищный вопрос, пишет источник.

 

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