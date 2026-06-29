Найденный на необитаемом острове труп пытаются опознать по кроссовку

На норвежском необитаемом острове Москен волонтеры нашли тело неизвестного мужчины, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Bild.
Сообщается, что труп обнаружили 15 июня уборщики пляжа.
Полиция установила его рост, возраст и размер обуви, но личность погибшего и обстоятельства его гибели остаются загадкой.
Предварительно известно, что мужчина пролежал в воде от одной до четырёх недель. Тест ДНК не дал результатов, поэтому полиция объявила его в международный розыск и опубликовала фотографии личных вещей умершего, среди которых кроссовки Tommy Hilfiger 48-го размера, кольцо из белого золота с синими и белыми камнями и часы Casio G-Shock.