Найденный на необитаемом острове труп пытаются опознать по кроссовку

В Норвегии устанавливают обстоятельства гибели мужчины с 48 размером обуви

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На норвежском необитаемом острове Москен волонтеры нашли тело неизвестного мужчины, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Bild.

Сообщается, что труп обнаружили 15 июня уборщики пляжа.

Полиция установила его рост, возраст и размер обуви, но личность погибшего и обстоятельства его гибели остаются загадкой.

Предварительно известно, что мужчина пролежал в воде от одной до четырёх недель. Тест ДНК не дал результатов, поэтому полиция объявила его в международный розыск и опубликовала фотографии личных вещей умершего, среди которых кроссовки Tommy Hilfiger 48-го размера, кольцо из белого золота с синими и белыми камнями и часы Casio G-Shock.