Спортсмены Карелии взяли медали первенства России по спортивной борьбе

Юные спортсмены из Петрозаводска и Лахденпохьи взошли на пьедестал соревнований по грэпплингу

Фото: паблик Центра спортивной подготовки

В понедельник, 29 июня, подвели итоги финального - четвертого дня упорных соревнований по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Наши земляки-спортсмены везут домой три медали первенства России по грэпплингу.

Турнир выдался невероятно сложным. Конкуренция на коврах была колоссальной, но спортсмены сборной команды Карелии проявили железный характер и смогли пробиться к пьедесталу, рассказали в паблике центра спортивной подготовки.

Призерами первенства, завоевавшими три бронзовые медали, стали петрозаводчанин Кузьмин Максим (категория 16–17 лет), а также Ульянова София и Бочарникова Ангелина из Лахденпохьи (категория 14–15 лет).



В Сети отметили качественную подготовку борцов и поблагодарили тренеров.