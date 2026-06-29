В Карелии появится список туробъектов со скидками для местных жителей

Достопримечательности будут доступны жителям республики на льготных условиях

Фото: Петрозаводск говорит

В Карелии появится создадут реестр достопримечательностей, которые жители республики смогут посещать со скидками.

О планах регинальных властей пишет ТАСС со ссылкой на информацию министра экономического развития Карелии Антона Фокина.

По словам министра, в республике прорабатывается вопрос возможности посещения местными жителями туристических объектов на льготных условиях. Многие представители бизнеса поддержали эту идею, отметил он.

Так, в прошлом году доходы бюджета республики от туристической отрасли превысили 652,5 млн рублей. Это на 36,5% больше, чем годом ранее. Из них 80 млн рублей - это поступления от туристического налога, уточняет ТАСС.