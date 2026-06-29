Называем июньского победителя конкурса «Улыбка лета»

Смотрите, кому улыбнулась удача, и участвуйте сами!

Фото: нейросеть Алиса AI

Первый летний месяц пролетел незаметно, и пришло время определить июньского победителя фотоконкурса «Улыбка лета», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

Конкурсных работ было немного, но каждая из них достойна победы! Мнения редакционного жюри разделились, поэтому мы выбрали победителя старым проверенным способом — тянули бумажку с именем. Посчастливилось одной из самых активных участниц наших конкурсов Марине Кузьминой!

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«Да здравствует Лето!»

— так назвала Марина свой снимок.

Поздравляем победителя! Марине Кузьминой достается приз от Издательского дома «Петропресс» на выбор — кружка или подушка с авторским принтом или любым изображением по желанию заказчика. Для получения приза просьба звонить по телефону 8-921-451-71-40.

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте свои летние фотографии и выигрывайте призы!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь снимками вашего летнего времяпрепровождения: отдыха на даче или на море, семейных прогулок и пикников с друзьями (кроме распития алкогольных напитков) и, конечно, своими улыбками и солнечным настроением!

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите, за что вы любите лето.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Улыбка лета». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в июне, июле и августе. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз от ИД «Петропресс» на выбор — кружка или подушка с авторским принтом или любым изображением по вашему желанию.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 августа 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.