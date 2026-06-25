Представляем первых участников конкурса «Улыбка лета»

Любуйтесь летними снимками жителей Карелии и присылайте свои!

Фото: нейросеть Алиса AI

На конкурс «Улыбка лета», который в начале июня объявили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», жители Карелии уже прислали первые фотографии.

Знакомьтесь:

Вера Сенина: «Сын радуется наступлению лета, и возможности бегать под фонтаном воды».

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Марина Кузьмина: «Да здравствует Лето!»

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Татьяна Русакова: «На фото моя дочь Ульяна на каникулах у любимой бабушки собирает чернику. Прекрасные моменты детства».

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Светлана Корень: «Красивое летнее фото сделано в селе Шуньга Медвежьегорского района».

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Лучший кадр июня мы выберем уже в начале следующей недели. Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте свои летние фотографии и выиграйте интересные призы от издательского дома «Петропресс»!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь снимками вашего летнего времяпрепровождения: отдыха на даче или на море, семейных прогулок и пикников с друзьями (кроме распития алкогольных напитков) и, конечно, своими улыбками и солнечным настроением!

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите, за что вы любите лето.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Улыбка лета». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в июне, июле и августе. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз от ИД «Петропресс» на выбор — кружка или подушка с авторским принтом или любым изображением по вашему желанию.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 августа 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.