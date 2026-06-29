В Финляндии отказались от стационарной телефонной связи

Финнам предложили перенести номер стационарного телефона на SIM-карту

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Финляндии с 1 июля окончательно отключат стационарную телефонную связь, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Yle.

По данным источника, последний крупный оператор Elisa перестанет обслуживать стационарные телефоны частных клиентов и организаций.

Отмечается, что на начало года у Elisa оставалось всего несколько тысяч проводных подключений на домашние телефоны, факсы и переговорные устройства в лифтах. При этом новые договоры на такие подключения компания не заключала уже несколько лет.

Финнам, желающим сохранить прежний номер стационарного телефона, предложили перенести его на SIM-карту.

Второй по величине оператор DNA полностью завершил отключение абонентов на стыке 2025 и 2026 годов, а Telia отказалась от аналоговой телефонии еще в 2019 году.