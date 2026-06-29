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30 июня 2026
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Общество

Малиновый кварцит с набережной повторно используют в благоустройстве

Демонтированная прочная брусчатка из кварцита хранится на территории «Автоспецтранса»
реконструкция набережной
фото «Петрозаводск говорит»

Малиновый кварцит частично вывезли с набережной Онежского озера, где ведутся работы по реконструкции. Она вместе с гранитными блоками хранится на территории предприятия «Автоспецтранс».

кварцит набережная

Брусчатка из сверхпрочной породы, которую добывают в Карелии, исторически украшала визитную карточку города. Теперь ее собираются использовать в благоустройстве общественных территорий. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова. 

На набережной в створе проспекта Ленина оставили участок с кварцитом. Аналогичный участок предложили обустроить у спуска к озеру рядом со скульптурой «Рыбаки».

Общественники считают, что благодаря использованию кварцита удастся сохранить исторические элементы и установить современный камень, который тоже добывают в республике.

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