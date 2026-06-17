Малиновый кварцит вывезут с набережной по просьбам трудящихся

Депутаты Петросовета согласовали реконструкцию, которая вызвала подозрения

Фото "Петрозаводск говорит"

22 июня состоялась сессия Петросовета, на которой самым обсуждаемым вопросом стало соглашение между администрацией Петрозаводска и московской компанией ООО «Биоэн Трейд», которая за свой счет взялась за реконструкцию части набережной Онежского озера. Работы уже начались, а соглашение до недавних пор не было согласовано с депутатами Петросовета.

Но депутатов волновало не только предложение согласовать проведение работ, так сказать, задним числом. На вопрос о том, почему именно эта часть набережной попала под реконструкцию, и кто был инициатором, депутатам пояснили, что поступало много жалоб от горожан, потому и решили провести работы на этом участке. В общем, в инициаторы записали самих петрозаводчан. Выяснилось, что проект реконструкции существует, но депутаты его не видели. Госэкспертизу он не проходил, так как этого, пояснили народным избранникам, не требуется. К тому же не было проведено серьезное обследование состояния той части набережной, где затеяли ремонтные работы.

Но больше всего депутатов волновала судьба дорогостоящего малинового кварцита, большую часть которого планируется демонтировать. Как объяснили депутатам, демонтированный малиновый кварцит вывезут на территорию муниципального предприятия «Автоспецтранс», так сказать, под охрану. Сколько ценного камня туда «доедет», и насколько тщательного его будут охранять, депутатам не сообщили.

Депутаты говорили о том, что благотворительность со стороны ООО «Биоэн Трейд» выглядит подозрительной. Но подавляющее большинство народных избранников высказалось за то, чтобы согласовать начавшиеся работы по реконструкции набережной. Очевидно, что очень скоро львиная часть малинового кварцита исчезнет с набережной Онежского озера.

По данным, предоставленным аналитиками Seldon.Basis, ООО «Биоэн Трейд» было зарегистрировано в Москве в 2018 году. Основной вид деятельности — торговля строительными материалами. 2025 год компания завершила с прибылью в 6,75 миллиарда рублей.