Многодетная семья вынуждена жить в невозможных условиях в Карелии

Жительница Карелии пожаловалась на то, что ее семья живет в развалившемся аварийном доме

Фото: Информационный центр СК России

Глава Следкома России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Суоярви, рассказали в пресс-службе ведомства.

В приемную председателя СК России Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» обратилась многодетная одинокая мать из Карелии и сообщила о длительном нерасселении жильцов дома на улице Победы в Суоярви. Двухэтажное деревянное здание 1959 года постройки пришло в непригодное состояние: конструкции разрушились, коммуникации изношены, из-за сырости в квартирах появилась плесень, зимой очень холодно.

В 2019 году дом признали аварийным, однако жильцов до сих пор не расселили в благоустроенные квартиры. Установленный на 2026 год срок расселения перенесли на неопределенное время. Обращения в инстанции результатов не принесли.

Следственный комитет Карелии по поступившему обращению возбудил уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального ведомства Максима Козлова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о том, что было сделано, чтобы жильцы аварийного дома получили благоустроенное жилье.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.