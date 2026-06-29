Первый день июля в Карелии простоит сухим

Днем в среду будет преимущественно без осадков - если верить прогнозу синоптиков

Фото: Петрозаводск говорит

Специалисты республиканского гидрометцентра рассказали о погоде в Карелии на среду, 1 июля.

В Петрозаводске день будет преимущественно без осадков в условиях переменной облачности. Ветер ночью западный, северо-западный, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +13, +15, днём +21, +23. Атмосферное давление будет слабо расти.

Переменная облачность ожидается и по Карелии. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-восточный умеренный. Ночью +10, +15, днём потеплеет до +21, +26 градусов.