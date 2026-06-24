Суд вынес решение по скандально известному отелю в Прионежском районе

Елупов: «Мы хотим отдыхать, а они хотят делать деньги»

Фото: ПТЗ говорит

Текст: Антонина Кябелева

Граждане, имеющие частные дома в жилом массиве Ринда, вот уже два года ведут борьбу против гостиничного бизнеса, который превратил спокойную жизнь небольшого дачного поселка в постоянный праздник с громкой музыкой, фейерверками и подвыпившими туристами. В суде в настоящий момент рассматривается больше пятнадцати различных исков, прямо или косвенно связанных с вопросом легализации отелей и баз отдыха на территории Ринды.

Главным «возбудителем» спокойствия многие граждане считают так называемый парк-отель «Talo Rinda», появившийся на участках, принадлежащих ООО «Анима».

24 июня 2026 года судья Прионежского районного суда Татьяна Баранова вынесла решение по очередному спору, где в качестве истцов выступили 44 гражданина, проживающих в Ринде. В качестве ответчиков были привлечены ООО «Анима», его учредитель Джахангир Гарибов и Арарат Бдоян. Все они имеют отношение к земельным участкам или строениям, которые, по мнению истцов, представляют единый гостиничный комплекс под брендом «Talo Rinda». Истцы просили суд запретить на территории жилого массива «Ринда» предоставление услуг по размещению туристов в парк-отеле «Talo Rinda».

Один из истцов Вячеслав Елупов рассказал, что, когда создавался отель «Talo Rinda», граждан успокаивали, что никаких шумных вечеринок и свадеб проводиться на территории Ринды не будет. Но обещания не были выполнены, и с 2023 года в поселке началась «веселая жизнь».

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Истец отметил, что ООО «Анима» удалось получить финансовую поддержку из карельского Минэка для развития туристической инфраструктуры. По его словам, даже после введения судебного запрета на деятельность база отдыха продолжала заниматься приемом гостей: «Ответчики эксплуатируют объект даже в период судебного запрета, прошедшего кассацию в Третьем кассационном суде общей юрисдикции».

В Ринде было установлено десять табличек, предупреждающих о невозможности размещения туристов в конкретных базах. По словам Елупова, туристам объясняют, что это «навигационные таблички», которые помогают гражданам добраться до места размещения.

«Они просто издеваются над правосудием»,

- сказал Вячеслав Елупов.

Image Фото предоставлено жителями Ринды

По его мнению, если не запретить использовать объекты как средства размещения, то базы отдыха продолжат работать, нарушая нормальную жизнь дачного поселка.

Представитель истцов Михаил Исаев напомнил, что в суде уже было установлено коммерческое использование зданий, расположенных на территории «Talo Rinda». Он отметил, что истцы настаивают на запрете использовать для услуг размещения не только строения, но и земельные участки.

В суде напомнили, что ООО «Анима» эксплуатировала газгольдер без лицензии и без обязательной постановки на государственный учет. Истцы считают, что это создает угрозу безопасности проживающим в Ринде гражданам.

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Представитель ответчика Юрий Романченко считает недоказанным наличие такой угрозы. По его словам, по одному из четырех участков через суд установлено такое основное назначение земли как охота и рыбалка. Романченко отметил, что на момент приобретения участков их можно было использовать для размещения магазинов, объектов общественного питания, для охоты и рыбалки. Он заметил, что и так есть запрет использовать строения в качестве средств размещения, если они не прошли классификацию. Дескать, зачем еще и судебное решение по этому поводу выносить, раз существует запрет на уровне законодательства.

По данным, предоставленным аналитиками Seldon.Basis, выручка ООО «Анима» в 2025 году составила 1,68 миллиона рублей.

«Мы хотим отдыхать, а они хотят делать деньги»,

- сказал Елупов.

Судья Татьяна Баранова удовлетворила коллективный иск граждан, признала парк-отель «Talo Rinda» средством размещения для предоставление гостиничных услуг и запретила использовать объекты недвижимости для приема туристов. Присутствующие в суде граждане встретили решение аплодисментами. У сторон существует возможность оспорить это решение в Верховном суде Карелии.