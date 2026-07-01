Стрельба и погоня за подростком в Карелии обернулась уголовным делом

Подросток за рулем автомобиля уходил от полицейской погони в Костомукшском округе

Фото: Петрозаводск говорит

О возбуждении уголовного дела после происшествия с несовершеннолетним водителем сообщила пресс-служба Следкома Карелии.



По данным следствия, 30 июня в 22:50 инспекторы ДПС Костомукши выехали в деревню Вокнаволок после сообщений местных жителей о неадекватном поведении водителя отечественного автомобиля. На 70-м километре автодороги «Войница - Вокнаволок - Костомукша» они обнаружили машину нарушителя. Водитель оказался несовершеннолетним, требования об остановке проигнорировал и съехал на лесную дорогу.

Преследуя нарушителя, чтобы остановить машину, сотрудники полиции применили табельное оружие. В результате пуля пробила заднее окно автомобиля и попала в водителя. Машина врезалась в дерево и остановилась. Подростка с огнестрельным ранением экстренно госпитализировали, он в больнице.

Следователи допросили инспекторов, осмотрели место происшествия, изъяли машину нарушителя и видеорегистраторы служебного автомобиля и записи с них и установливают все обстоятельства произошедшего.