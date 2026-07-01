После обеда в четверг дождь местами зальет Карелию

Сильные дожди ожидаются днем 2 июля на юге республики

Фото: Петрозаводск говорит

Сотрудники карельского гидрометцентра рассказали о погоде в предстоящий четверг.

В Петрозаводске 2 июля будет облачно, ночью с прояснениями. В ночные часы без осадков, а вот во второй половине дня на город спустится сильный дождь. Ветер ночью западный, днём восточный, северо-восточный умеренный, днём с порывами. Температура воздуха ночью +12, +14, днём воздух прогреется до +19, +21. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии в этот день установится облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днём по южным районам ожидается сильный дождь, по центральным - небольшой, местами умеренный дождь, на севере без существенных осадков. Ветер ночью западный, днём восточный, северо-восточный умеренный, днём на юге с порывами. В ночные часы термометры покажут +9, +14, местами похолодает до +6, днём заметно потеплеет: будет +19, +24.