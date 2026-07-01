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1 июля 2026
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Красота и здоровье

Жителям Карелии рекомендовали быть внимательными к питанию в жару

Эксперт рассказал, как снизить риски для здоровья во время сильной жары
бутылка воды на столе
Фото создано с помощью Алиса AI

В жаркую погоду важно снизить физические нагрузки, соблюдать питьевой режим и отказаться от ряда продуктов. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд» со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.

Эксперт отметил, что в такие дни особенно важно следить за самочувствием, пить достаточное количество воды, носить светлую свободную одежду и, по возможности, находиться в прохладных помещениях. 

Отдельные рекомендации Онищенко дал людям с повышенным артериальным давлением и пенсионерам. Первым следует сократить физические нагрузки, а вторым — не выходить на улицу в самые жаркие часы.

Специалист посоветовал отказаться от жирной пищи и употребления алкоголя, которые в жару могут нанести серьезный вред организму.

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