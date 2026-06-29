В России разработали новый метод лечения острого панкреатита

В Новосибирске предложили способ лечить панкреатит быстрее и безопаснее

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Учёные Новосибирского государственного медицинского университета разработали и запатентовали новый метод лечения острого воспаления поджелудочной железы, сообщает ТАСС.

По словам авторов разработки, с помощью прежних методов лечения панкреатита не всегда удавалось успешно доставить лекарства к органу из-за анатомических особенностей в окружающих тканях. При этом многие препараты действовали только при тяжёлых формах болезни, не способствовали восстановлению повреждённых тканей и могли вызывать токсические реакции.

Сообщается, что новый метод состоит из двух этапов. Сначала пациенту вводят смесь обезболивающего с ферментом гиалуронидазой. Такой состав снимает боль и улучшает движение жидкости и лимфы в тканях вокруг поджелудочной железы, повышая проникновение лекарств к больному органу. Затем в область рядом с железой вводят небольшое количество обогащённой тромбоцитами плазмы крови самого пациента, которая способствует восстановлению тканей.

Через пять дней, если воспаление не прошло, процедуру повторяют до нормализации работы поджелудочной железы.

По словам разработчиков, метод менее травматичен по сравнению со многими существующими аналогами и подходит для больниц любого уровня. Кроме того, он позволяет уменьшить сроки лечения и снизить риск осложнений.