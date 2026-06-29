Публикуем календарь стрижки волос на июль 2026 года

Когда новая прическа принесет деньги и комплименты, а когда — скандал и головную боль? Читайте и не рискуйте зря

Фото: нейросеть Алиса AI

Календарь стрижек на июль 2026 года — это не строгая инструкция, а скорее повод улыбнуться и задуматься. Сохраняйте себе, чтобы не попасть впросак. Бегом к мастеру — или бегом от него!

Источник: dzen.ru

1 июля. Стрижка притянет мелкие неудачи и неуверенность.

2 июля. Отложите ножницы – есть риск испортить отношения с близкими из-за вспыльчивости.

3 июля. Лучше не стричься – можно потерять энергию и впасть в апатию до самых выходных.

4 июля. Стрижка сохранит форму надолго.

5 июля. Лучше воздержаться от посещения парикмахерской – результат может разочаровать.

6 июля. Не стригитесь: притянете ссоры и конфликты с окружающими.

7 июля. День неблагоприятный – стрижка может ослабить здоровье и подорвать иммунитет.

8 июля. Отложите визит к мастеру – есть риск испортить внешний вид и настроение.

9 июля. Стрижка принесет удачу в финансах и поможет привлечь деньги.

10 июля. Лучше подождать более удачного момента для похода в парикмахерскую.

11 июля. Воздержитесь от стрижки – можно потерять удачу и навлечь на себя проблемы на ровном месте.

12 июля. Благоприятный день для укрепления волос – стрижка пойдет на пользу.

13 июля. Не советуем стричься – день перед новолунием считается нестабильным.

14 июля. Новолуние – ни в коем случае не стригитесь, волосы будут слабыми и ломкими.

15 июля. Стрижка ускорит рост волос и придаст им силу.

16 июля. Новая прическа принесет удачу в личной жизни и привлечет внимание – готовьтесь к комплиментам!

17 июля. Благоприятный день – стрижка пойдет на пользу и улучшит энергетику.

18 июля. Новая стрижка притянет деньги и карьерный рост.

19 июля. Хороший день для свежих идей и новых проектов – смело меняйте образ и удивляйте всех.

20 июля. Стрижка принесет удачу в начинаниях и поможет найти единомышленников.

21 июля. День неблагоприятный – отложите ножницы, чтобы не привлечь проблемы.

22 июля. Лучше не стричься – есть риск испортить отношения и нарваться на скандал.

23 июля. Не советуем стричься – результат вряд ли вас порадует.

24 июля. Стрижка придаст уверенности и поможет принять важные решения.

25 июля. Удачный день для смены имиджа – новая прическа принесет радость и море улыбок.

26 июля. Хороший день – стрижка укрепит волосы и улучшит самочувствие.

27 июля. Посещение парикмахера привлечет удачу в делах.

28 июля. Идеальный день – новая прическа принесет деньги и поможет достичь целей.

29 июля. Полнолуние – ни в коем случае не стригитесь, притянете несчастья и странные сны.

30 июля. Лучше отложить стрижку – день неблагоприятный для любых процедур, даже для мытья головы.

31 июля. Не советуем стричься – можно ослабить здоровье и навлечь проблемы на пустом месте.