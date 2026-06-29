Публикуем календарь стрижки волос на июль 2026 года

Календарь стрижек на июль 2026 года — это не строгая инструкция, а скорее повод улыбнуться и задуматься. Сохраняйте себе, чтобы не попасть впросак. Бегом к мастеру — или бегом от него!
Источник: dzen.ru
1 июля. Стрижка притянет мелкие неудачи и неуверенность.
2 июля. Отложите ножницы – есть риск испортить отношения с близкими из-за вспыльчивости.
3 июля. Лучше не стричься – можно потерять энергию и впасть в апатию до самых выходных.
4 июля. Стрижка сохранит форму надолго.
5 июля. Лучше воздержаться от посещения парикмахерской – результат может разочаровать.
6 июля. Не стригитесь: притянете ссоры и конфликты с окружающими.
7 июля. День неблагоприятный – стрижка может ослабить здоровье и подорвать иммунитет.
8 июля. Отложите визит к мастеру – есть риск испортить внешний вид и настроение.
9 июля. Стрижка принесет удачу в финансах и поможет привлечь деньги.
10 июля. Лучше подождать более удачного момента для похода в парикмахерскую.
11 июля. Воздержитесь от стрижки – можно потерять удачу и навлечь на себя проблемы на ровном месте.
12 июля. Благоприятный день для укрепления волос – стрижка пойдет на пользу.
13 июля. Не советуем стричься – день перед новолунием считается нестабильным.
14 июля. Новолуние – ни в коем случае не стригитесь, волосы будут слабыми и ломкими.
15 июля. Стрижка ускорит рост волос и придаст им силу.
16 июля. Новая прическа принесет удачу в личной жизни и привлечет внимание – готовьтесь к комплиментам!
17 июля. Благоприятный день – стрижка пойдет на пользу и улучшит энергетику.
18 июля. Новая стрижка притянет деньги и карьерный рост.
19 июля. Хороший день для свежих идей и новых проектов – смело меняйте образ и удивляйте всех.
20 июля. Стрижка принесет удачу в начинаниях и поможет найти единомышленников.
21 июля. День неблагоприятный – отложите ножницы, чтобы не привлечь проблемы.
22 июля. Лучше не стричься – есть риск испортить отношения и нарваться на скандал.
23 июля. Не советуем стричься – результат вряд ли вас порадует.
24 июля. Стрижка придаст уверенности и поможет принять важные решения.
25 июля. Удачный день для смены имиджа – новая прическа принесет радость и море улыбок.
26 июля. Хороший день – стрижка укрепит волосы и улучшит самочувствие.
27 июля. Посещение парикмахера привлечет удачу в делах.
28 июля. Идеальный день – новая прическа принесет деньги и поможет достичь целей.
29 июля. Полнолуние – ни в коем случае не стригитесь, притянете несчастья и странные сны.
30 июля. Лучше отложить стрижку – день неблагоприятный для любых процедур, даже для мытья головы.
31 июля. Не советуем стричься – можно ослабить здоровье и навлечь проблемы на пустом месте.