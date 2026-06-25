Марафон по выпрямлению волос прошел в Петрозаводске

Мастер Ксения Тимонина в режиме нон-стоп сделала 14 процедур и теперь ждет подтверждения рекорда

изображение сгенерировано Алисой AI

Петрозаводчанка Ксения Тимонина за 24 часа сделала 14 процедур по кератиновому выпрямлению волос.

Весь процесс снимали на камеру и транслировали в интернете 23-24 июня. Девушка хотела, чтобы ее достижение в мире красоты попало в Книгу рекордов России и международный реестр рекордов. Пока неизвестно, удалось ли это парикмахеру. Девушка ждет официального подтверждения результата.

Эмоциями от марафона мастер поделилась на своей страничке в соцсети: «Мои эмоции очень смешанные. Я безумно устала. Это было действительно сложно. Были моменты, когда казалось, что дальше невозможно… но я прошла этот путь. Это был огромный опыт, проверка себя и своих возможностей». Парикмахер поблагодарила команду, которая помогала и поддерживала.

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«За эти сутки я сделала 14 процедур выпрямления волос. Это не просто цифра. За ней — огромная скорость, концентрация, физическая и эмоциональная нагрузка. 24 часа работы, где нужно было держать качество, внимание к каждой детали и не сдаваться, даже когда силы уже на исходе. И я точно знаю — одна я бы этого не сделала».