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1 июля 2026
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Россия

Люди погибли при падении строительной люльки в российском городе

Двое рабочих разбились насмерть в Уфе
Место трагедии в Уфе
Фото СК Башкирии

В Уфе два человека погибли во время инцидента на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

По данным ведомства, трагедия случилась 1 июля. Во время проведения работ сорвалась строительная люлька с двумя рабочими. Они упали с высоты шестого этажа и не выжили.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло гибель людей. На месте трагедии работают следователи.

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