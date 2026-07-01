Дальнобойщик похищал и насиловал девушек в российских регионах

В Хабаровском крае расследуются уголовные дела против вероятного серийного преступника

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В Хабаровском крае местного жителя подозревают в неоднократных похищениях и изнасилованиях девушек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным источника, мужчина был дальнобойщиком. Преступления он совершал с 2005 года. Известно, как минимум, о шести жертвах, некоторые из них были несовершеннолетними. Водитель тягача угрожал девушкам оружием, похищал их, а затем насиловал. Предполагается, что пострадавших может быть и больше - их ищут в разных регионах.

Уголовные дела возбуждены по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, покушении на убийство. Подозреваемый находится в СИЗО.

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