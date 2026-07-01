Стало известно, граждане каких стран обеднели за последние пять лет

Фото создано с помощью Алиса AI

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, пишет РИА Новости со ссылкой на данные отчета UBS «О мировом богатстве».

По данным источника, под благосостоянием в документе понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. При этом показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию.

Отмечается, что в 2020–2025 годы отечественный прирост составил 37%. Опередила Россию только Южная Корея с показателем 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия.

Обеднели граждане Британии (-23,2%), Нидерландов (-14,4%) и Франции (-4,5%).

Единственной страной, где ситуация за последние пять лет осталась практически на прежнем уровне, оказалась Италия.