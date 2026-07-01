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1 июля 2026
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Общество

Лесники собрали богатый «улов» клещей в Ведлозере

Сотрудники лесной охраны провели эксперимент по активности клещей в Ведлозере
клещ
Фото: «Петрозаводск говорит»

11 клещей на 20 метрах – такой «улов» собрали сотрудники лесной охраны из села Ведлозеро, которые во время патрулирования решили проверить, насколько сейчас активны клещи. Об этом сообщили в паблике Пряжинского центрального лесничества.

Специалисты взяли белый флаг и прошли с ним по траве и кустам, протаскивая его над землей. Отмечается, что особенно много опасных членистоногих оказалось на тропах животных, ведущих к водопою. 

Жителям Карелии напомнили, что в настоящее время в лесу лучше носить закрытую одежду и почаще осматриваться.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Нарушения, в том числе по питанию, нашли в детских лагерях Карелии

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