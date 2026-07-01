Лесники собрали богатый «улов» клещей в Ведлозере

Сотрудники лесной охраны провели эксперимент по активности клещей в Ведлозере

Фото: «Петрозаводск говорит»

11 клещей на 20 метрах – такой «улов» собрали сотрудники лесной охраны из села Ведлозеро, которые во время патрулирования решили проверить, насколько сейчас активны клещи. Об этом сообщили в паблике Пряжинского центрального лесничества.

Специалисты взяли белый флаг и прошли с ним по траве и кустам, протаскивая его над землей. Отмечается, что особенно много опасных членистоногих оказалось на тропах животных, ведущих к водопою.

Жителям Карелии напомнили, что в настоящее время в лесу лучше носить закрытую одежду и почаще осматриваться.