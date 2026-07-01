Нарушения, в том числе по питанию, нашли в детских лагерях Карелии

Роспотребнадзор выдал 19 лагерям предписания об устранении нарушений

Фото: Петрозаводск говорит

Этим летом для отдыха детей в Карелии организована работа 119 лагерей. Так, детей принимает 1 загородный лагерь, 113 лагерей дневного пребывания и 5 трудовых лагерей.

В первый месяц лета в республике отдохнули около пяти тысяч детей, точнее - 4951 ребенок. К концу июня завершили работу 103 лагеря, продолжают работать 6 лагерей, рассказали в Роспотребнадзоре, отметив, что за прошедший месяц «чрезвычайных ситуаций санитарного эпидемиологического характера не регистрировалось».

Ведомство проверило 33 лагеря и нашло нарушения в 19 из них.

Нарушения касались организации питания детей - меню не соответствовало требованиям санитарных норм. Также у инспекторов были претензии к содержанию помещений и маркировке и хранению уборочного инвентаря.

Ведомство выдало организациям предписания об устранении нарушений законодательства и контролирует эту ситуацию.