Нарушения, в том числе по питанию, нашли в детских лагерях Карелии

Этим летом для отдыха детей в Карелии организована работа 119 лагерей. Так, детей принимает 1 загородный лагерь, 113 лагерей дневного пребывания и 5 трудовых лагерей.
В первый месяц лета в республике отдохнули около пяти тысяч детей, точнее - 4951 ребенок. К концу июня завершили работу 103 лагеря, продолжают работать 6 лагерей, рассказали в Роспотребнадзоре, отметив, что за прошедший месяц «чрезвычайных ситуаций санитарного эпидемиологического характера не регистрировалось».
Ведомство проверило 33 лагеря и нашло нарушения в 19 из них.
Нарушения касались организации питания детей - меню не соответствовало требованиям санитарных норм. Также у инспекторов были претензии к содержанию помещений и маркировке и хранению уборочного инвентаря.
Ведомство выдало организациям предписания об устранении нарушений законодательства и контролирует эту ситуацию.