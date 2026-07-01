Россиян предупредили о ядовитых рыбах на курортах Европы

К побережью трех европейских стран мигрировали опасные морские обитатели

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Туристов из России предупредили о ядовитых рыбах, которые появились у побережья курортов Европы. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным источника, серебристые иглобрюхи обнаружены в акватории Средиземного моря у побережий Италии, Испании и Греции.

Рыбы обладают мощной челюстью, а при угрозе превращаются в колючие шары. Яд этих морских обитателей вызывает зуд, рвоту и диарею, а в тяжелых случаях приводит к дыхательной недостаточности.

Установлено, что иглобрюхи мигрировали из тропических районов в Средиземное море из-за аномального потепления воды.