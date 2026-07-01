Солист культовой группы умер за день до юбилея

Лидер диско-коллектива Village People скончался в возрасте 74 лет

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Солист культовой американской диско-группы Village People Виктор Уиллис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление коллектива, опубликованное в одной из соцсетей.

По данным источника, Уиллис скончался 30 июня после непродолжительной болезни. Сегодня, 1 июля, ему исполнилось бы 75 лет. Причина смерти музыканта не раскрывается.

Виктор Уиллис являлся соавтором главного хита Village People - песни Y.M.C.A., выпущенной в 1978 году. Композиция до сих пор остается популярной во всем мире.

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