Три пригородных автобуса изменят маршрут в Карелии

Автобусы до Лехнаволока и Пиньгубы временно изменят свой маршрут

Фото создано с помощью Алиса AI

В паблике «Карелавтотранс» появилась важная информация для пассажиров: три пригородных автобуса изменят свой маршрут уже сегодня, 1 июля. Перемены связаны с проведением ремонтных работ на Октябрьском проспекте.

Сообщается, что автобусы № 101 «Петрозаводск — Лехнаволок», № 111 «Петрозаводск — Пиньгуба» и № 124 «Петрозаводск — Суйсарь через Лехнаволок» временно будут ездить по новому маршруту.

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При движении в сторону автовокзала транспортные средства будут следовать по Октябрьскому проспекту до перекрестка с ул. Мурманской прежним маршрутом. Объезд зоны проведения ремонтных работ будет осуществляться через улицу Мурманскую, набережную Варкауса и улицу Московскую. После чего автобусы возвращаются обратно на Октябрьский пр. и далее следуют установленным маршрутом.