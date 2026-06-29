Изменения в районе площади Кирова продлятся до 8 июля

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Автомобильный фестиваль изменит схему движения в центре Петрозаводска.

В мэрии предупредили, что с 8:00 30 июня по 20:00 8 июля ограничен въезд на площадь Кирова с улицы Правды и проспекта Карла Маркса.

3 июля с 23:30 до 23:30 5 июля будет перекрыт проспект Карла Маркса и Большая Петропавловская улица, начиная с пересечения с Фаддеевской и Пушкинской до перекрестка с Куйбышева и Правды. Въезд на проспект Карла Маркса ограничат с Музейного и Гимназического переулков.

Ограничения связаны с проведением автомобильного фестиваля «Сикест». Водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки и продумывать маршрут.

В комментариях в ВК чиновников городской администрации спросили, этично ли проводить автогонки и дрифт в ситуации с бензиновым кризисом в городе.