В соседний с Карелией регион доставили полтонны тунца с «сюрпризом»

В Санкт-Петербург привезли 500 кг наркотиков

Фото создано с помощью Алиса AI

Сотрудники ФСБ выявили крупный международный канал контрабанды наркотиков из Латинской Америки в Россию, а причастный к поставкам кокаина россиянин задержан. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным источника, в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» силовики проверили грузовой контейнер, прибывший из Эквадора. Внутри обнаружили не менее 500 кг кокаина, который был спрятан в замороженные непотрошеные туши тунца.

Сотрудники ФСБ провели обыски по месту проживания задержанного и изъяли цифровые носители с криптокошельками, в которых находились электронные средства платежа на сумму, эквивалентную 613 тысячам долларов.

Кроме того, у мужчины изъяли 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей стоимостью не менее 130 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Злоумышленник в настоящее время находится в СИЗО.