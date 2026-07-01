Подрядчик сорвал контракт на строительство онкодиспансера в Карелии

Компания должна была подготовить проектно-сметную документацию на строительство медучреждения

Фото: Петрозаводск говорит

Безответственно к выполнению условий контракта подошла компания «Аврора СК». Подрядчик должен был подготовить проектно-сметную документацию для онкологического диспансера Карелии.

С фирмой заключили контракт на услуги по подготовке документации, получению заключения госэкспертизы и разработке рабочей документации для строительства медицинского учреждения. Цена контракта составила 31,6 миллиона рублей, рассказали в антимонопольной службе Карелии.

Ведомство установило, что подрядчик обязательства по договору не исполнил, работы к установленному сроку не выполнил, замечания заказчика не устранил. Объективных причин и доказательств того, что условия контракта невозможно было выполнить, компания не представила.

Заказчик расторг контракт и обратился в УФАС. В итоге антимонопольная служба внесла ООО «Аврора СК» в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь фирма два года не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.