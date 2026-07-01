Житель Карелии испугался лишения свободы и погасил долг по алиментам

В отношении нерадивого отца дважды возбуждали уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов

Фото: Петрозаводск говорит

Ребенок в Костомукше все-таки получил алименты, рассказали в службе судебных приставов Карелии.

Сначала исполнительное производство возбудили в том же году, в котором девочка родилась. Приставы принудительно взыскивали деньги с отца-должника для несовершеннолетней, которая на сегодняшний день стала уже школьницей. К этому времени мужчина задолжал дочери по алиментам 400 тысяч рублей. Так появилось первое уголовное дело. Лишь тогда отец ребенка полностью погасил долг, и уголовное дело было прекращено.

Как сообщили в службе, костомукшанин вновь задолжал дочери. Судебный пристав встретился с должником и объяснил порядок погашения задолженности, а также рассказал о последствиях, если мужчина не будет платить алименты. Но мужчина долг не гасил, поэтому было повторно возбуждено уголовное дело.

Лишь после этого, опасаясь реального лишения свободы, житель республики перечислил дочери 180 тысяч рублей - всю сумму новой задолженности.

Уголовное дело прекратили. Судебный пристав продолжит взыскивать в пользу ребенка ежемесячные платежи до совершеннолетия. Если отец ребенка перестанет платить алименты, его заставят погасить задолженность до копейки.