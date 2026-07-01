Воду отключат в домах в двух районах Петрозаводска

Сегодня некоторые жители карельской столицы останутся без воды

Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня, 2 июля, в Петрозаводске без воды останутся люди в двух районах. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, с 9 часов воду отключат в домах по следующим адресам: ул. Чернышевского, д. 11, ул. Луначарского, д. 59А, ул. Свирская, д. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17. ул. Ригачина, д. 46. Воды не будет до 17 часов.

Также с 9, но до 20 часов ресурс будет отключен в зданиях по следующим адресам: ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 4, 8А, ул. Дружбы, д. 3, 8, 11 (МБОУ СОШ №32), 13, ул. Кирпичная, д. 7Г, 12А, 15, 15А, 17, 25.

На всех объектах будут вестись плановые работы.

Ранее сообщалось о том, что вода на российском курорте прогрелась до 27 градусов.