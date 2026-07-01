Сильные дожди зальют сегодня Карелию

Синоптики рассказали, где будет особенно дождливо

Фото: Петрозаводск говорит

По информации республиканского гидрометцентра, 2 июля в Петрозаводске будет облачно. Во второй половине дня прогнозируют сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при дожде с порывами. Температура воздуха +19, +21. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачная с прояснениями погода. По южным районам ожидается сильный дождь, по центральным - небольшой, местами умеренный дождь, на севере без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, на юге порывистый. Днем воздух прогреется до +19, +24.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале и Сортавале +20,

в Кеми и Сегеже +22,

в Медвежьегорске и Кондопоге +21,

в Олонце и Суоярви +19,

в Пудоже +24.