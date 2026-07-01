В Японии тестируют лекарство, способное отращивать зубы заново

Японские исследователи пытаются «разбудить спящие» зубы

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Японские учёные приступили к клиническим испытаниям препарата, который в будущем позволит выращивать новые человеческие зубы, сообщает Life со ссылкой на компанию Toregem BioPharma.

По данным источника, первая фаза проверки на добровольцах прошла успешно. В ней участвовали 30 здоровых мужчин от 30 до 65 лет, у которых отсутствовал как минимум один коренной зуб. Серьёзных побочных эффектов, по предварительным данным, не выявили.

Следующий этап ученые планируют провести с участием детей от двух до семи лет с врождённым отсутствием зубов.

Сообщается, что в основе разработки — блокировка белка, который подавляет развитие «спящих» зубных зачатков в челюсти, а препарат для роста зубов представляет собой нейтрализующее антитело.

По информации источника, в экспериментах на мышах и хорьках после его применения прорезались новые зубы третьего поколения.

Разработчики планируют вывести лекарство на рынок к 2030 году.