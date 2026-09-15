Молодой человек залечил себя до отека мозга и трепанации черепа

Юноша несколько месяцев самостоятельно лечил насморк

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Страшными последствиями обернулось самолечение для 21-летнего жителя Сургута.

Молодой человек самостоятельно лечил насморк. Видимо, то, как юноша это делал, не только не помогло, но и чуть не свело его в могилу. Юноше бы к врачу пойти, но нет, это, похоже, ему в голову не приходило. Об инциденте пишет канал Mash.

«Сам себе лекарь» четыре месяца лечил насморк самостоятельно. Лечил, к специалистам не обращался, все сам, сам, в результате получил отёк мозга. Все закончилось трепанацией черепа.

Как оказалось, воспаление переросло в хронический фронтит: инфекция разрушила заднюю стенку лобной пазухи и добралась до мозга, и у юноши образовался абсцесс правой лобной доли и сильнейший отёк.

Сначала пациентом занялись нейрохирурги – они провели трепанацию черепа и убрали гнойный очаг. Потом юношу прооперировали ЛОР-врачи: они прочистили лобную пазуху, убрали обломки костей, гной и грибковые массы.

В настоящее время молодого человека выписали. Ему предстоит наблюдаться у ЛОРа и невролога, примерно через полгода врачи решат, необходимо ли ему делать пластику черепа после трепанации.

По информации источника, такие осложнения фронтита бывают примерно у одного человека из 32 тысяч заболевших.