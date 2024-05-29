Малолетние вандалы разорили клумбу, которой любовались жители Кукковки

В Петрозаводске трое подростков разорили красивую клумбу, которой любовались многие горожане. Об этом пишет паблик «Кукковка.РФ». В сообществе показано, какой была клумба и какой стала после набега вандалов.

По данным источника, инцидент случился вечером 23 мая. Камера наблюдения компании CityLink сняла происшествие. На кадрах видно, как к дому на улице Балтийской подъезжает автомобиль. Оттуда выходят трое молодых людей с самокатами, которые садятся на лавочку у подъезда. Через некоторое время они вскакивают, обрывают цветы на клумбе и быстро убегают.

Жители города возмущены таким поведением представителей подрастающего поколения. Люди считают, что виновных нужно найти и наказать. // Фото: скриншот видео CityLink