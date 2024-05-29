Жительница Петрозаводска набрала кредитов после телефонного звонка

В полицию Петрозаводска обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла более 2,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она работает в детском учреждении. Сначала с ней связался якобы руководитель, который сообщил, что скоро ей позвонят из министерства. Звонок действительно последовал. Женщине объяснили, что с ее счета зафиксирована подозрительная активность. Предполагалось, что кто-то из ее коллег пытается похитить ее деньги.

Чтобы спасти накопления, горожанке предложили как можно скорее переактивировать свой счет. Как это сделать, ее научил якобы сотрудник службы безопасности банка. Женщина общалась с ним по видеосвязи, и видела за спиной собеседника крупный баннер с эмблемой финансового учреждения.

В итоге петрозаводчанка перевела неизвестным 318 тысяч рублей своих накоплений, а потом взяла несколько кредитов в банках и отправила также эти деньги. Лишь придя домой, она осознала, что ее обманули.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото «Петрозаводск говорит»