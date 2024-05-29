Гость Карелии устроил дебош в одной из гостиниц

На днях сигнал тревоги поступил из гостиницы, расположенной в Костомукше. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Администратор заведения рассказала силовикам, что один из постояльцев устроил дебош. Мужчина приставал к другим гостям и мешал работе персонала.

Нарушитель общественного порядка был задержан. Им оказался 44-летний житель Архангельской области. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork