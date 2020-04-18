Во двор Петрозаводска убирать разлитую ртуть выезжали специалисты

Весной ровно 20 лет назад ядовитое вещество испарялось во дворе дома на улице Машезерской. По одной из версий, сосуд с ртутью оказался игрушкой в руках детей, который они потом просто разбили за ненадобностью.

Во вторник поздним вечером на пульт дежурного «02» поступило сообщение, что на дворовой территории на улице Машезерской обнаружена разлитая ртуть. На место происшествия в экстренном порядке прибыл наряд ППС, который оцепил предполагаемое место, где было обнаружено радиоактивное вещество, и не пускал туда прохожих, пока инцидент не был исчерпан. Сотрудники милиции среди прочих версий выдвинули и предположение о краже данного стеклянного сосуда детьми из какого-нибудь учреждения, и в последствии разбитого из хулиганских соображений. В скором времени ядовитое вещество было убрано, проводилась специальная проверка. По сведениям информационного центра УВД Петрозаводска, за последние полгода это был второй случай обнаружения разлитой ртути.

А вообще, если подводить криминальные итоги той весны 2000 года, то самым заметным преступлением стала крупная и необычная кража. Кому доверить охрану собственности — каждый решает сам. Не секрет, что не отстроенная система безопасности рано или поздно даст сбой, а преступники обязательно этим воспользуются. В последний день марта неизвестные злоумышленники, вскрыв вентиляционный люк на крыше здания Гоголевского торгового центра, проникли в торговый центр и похитили товаров на сумму около двух с половиной миллионов рублей. Внимание воров привлекли шубы, джинсы, обувь. Охрану Гоголевского торгового центра осуществляло частное охранное предприятие. Сторожевые собаки не учуяли посторонних в зале, что само по себе оставило немало вопросов. По факту было возбуждено уголовное дело. Кража товара из Гоголевского торгового центра стала по нанесенному ущербу наиболее значимым преступлением в том месяце.

С 10 апреля 2000 года на бутылках с алкогольной продукцией вновь стала появляться региональная защитная этикетка. Председатель правительства Карелии Сергей Катанандов утвердил порядок осуществления государственного контроля за алкогольной продукцией, которая находилась в обороте и изготавливалась на территории республики. Напомним: в январе того года с акцизной этикеткой, которая была действенной мерой на пути проникновения в республику паленого алкоголя, пришлось распрощаться из-за деятельности одного ретивого депутата.

Новая наклейка тоже содержала голограмму, информацию для потребителей и закодированную служебную информацию. Очевидно, что эта защитная мера должна была облегчить положение, в котором оказались местные производители после ее отмены. Тем временем, простоявший более двух месяцев Прионежский завод наконец-то вновь запустил конвейер. Ликероводочный завод стоял с 27 января. О причинах, по которым местные производители продавали в конце года все меньше и меньше своей продукции, говорилось уже не раз. Последней каплей стала отмена региональной защитной этикетки, после чего исчез последний барьер на пути проникновения в республику дешевой привозной водки.

В результате ликероводочный завод, который в 1999 году дал почти треть доходов в бюджет Прионежского района, резко снизил выплаты акцизов. Теперь с запуском конвейера предстояло наверстывать упущенное. Пока розлив был начат в бутылки объемом 0,25 (так называемые «маленькие»). Хотя большая часть спроса приходилась на обычные поллитровки. Однако, именно четвертушки в тот период на карельских прилавках в абсолютном большинстве были Новгородские, Вологодские и прочие. И эту часть рынка еще предстояло отвоевать. На «Прионежском» обещали держать цену на достаточно низком уровне, чтобы составить конкуренцию привозным аналогам, покрывая убытки за счет обычных бутылок объемом 0,5.

Начало работы завода позволило вывести вновь на плановые показатели платежи в бюджеты разных уровней, а также начать платить полноценную зарплату рабочим. Останавливать конвейер предприятие не собиралось, тем более, что как раз тогда предпринимались конкретные шаги по выводу карельской продукции на рынки Мурманска и Москвы. Единственное, чего дожидались предприниматели, это принятия Законодательным собранием РК закона об освобождении от местных акцизов продукции, производимой сверх лимитов и реализуемой за пределами республики.

Таким было 18 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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